ЦРУ оприлюднило близько 13 мільйонів розсекречених архівних документів

У мережу потрапили документи, що стосуються історії відомства та його діяльності в період В'єтнамської та Корейської кампаній, а також "холодної війни".

Доступ до розсекречених документів ЦРУ більше не обмежений географічно

виклало в онлайн-бібліотеку електронні версії розсекречених документів відомства, які раніше були доступні тільки з чотирьох комп'ютерних терміналів у Національному архіві міста Коледж-Парк штату Меріленд, повідомляє CNN

Опубліковані документи дають уявлення про діяльність управління в період воєн в Кореї і В'єтнамі, а також у період "холодної війни". Крім того, в них міститься інформація про програми дослідження людей з надздібностями і спостереженнями за НЛО. Вони також охоплюють більшу частину історії ЦРУ, починаючи з моменту створення відомства.

"Доступ до цих історично важливих документів більше не обмежений географією", - зазначив у прес-релізі начальник відділу ЦРУ по управлінню інформацією Джозеф Ламберт.

У жовтні 2016 року в управлінні почали роботу по створенню архіву публічних документів відомства, повідомив співробітник ЦРУ. Дані архіву повинні були оприлюднити до кінця 2017 року. Робота по його створенню виявилася досить трудомісткою, проте співробітники ЦРУ впоралися з нею раніше заявленого терміну завдяки сучасним технологіям.

"Ніщо з цього (опублікованих документів – ред.) не відбиралося окремо. Це – повна історія з усім добрим і всім поганим", - заявила представник ЦРУ Хізер Фріц Хорніак.

Незважаючи на розсекречення документів, правки присутні практично на кожній сторінці опублікованих матеріалів. За словами Хорніак, незначна цензура потрібна у зв'язку з питаннями національної безпеки США.

Нагадаємо, раніше Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. У ній говориться, що російський президент особисто розпорядився почати кампанію для дискредитації Гілларі Клінтон під час виборів. Колишній президент США Барак Обама після доповіді розвідки впевнений у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну. 29 грудня Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. У санкційний список Міністерства фінансів США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включно з Федеральною службою безпеки РФ і Головним розвідувальним управлінням Генерального Штабу Міністерства оборони Росії.