Чуркін помер через проблеми із серцем – ЗМІ

Дипломат був госпіталізований прямо з будівлі ООН в Нью-Йорку.

У Чуркіна не витримало серце

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін помер через хворобу серця, повідомив New York Post з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Чуркіну стало погано в російській місії ООН близько 9:30 ранку за місцевим часом, після чого він у непритомному стані був доставлений в пресвітеріанську лікарню в Манхеттені. Дипломату підключили апарат штучного дихання.

Лікарі оголосили про кончину в 10:55 ранку. Його пам'ять вшанували хвилиною мовчання під час наради Генеральної Асамблеї ООН.

Сьогодні, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. МЗС РФ не повідомила подробиць його смерті.