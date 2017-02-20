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Чуркін помер через проблеми із серцем – ЗМІ

20 лютого в 21:21

Дипломат був госпіталізований прямо з будівлі ООН в Нью-Йорку.

Виталий Чуркин
У Чуркіна не витримало серце

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін помер через хворобу серця, повідомив New York Post з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Чуркіну стало погано в російській місії ООН близько 9:30 ранку за місцевим часом, після чого він у непритомному стані був доставлений в пресвітеріанську лікарню в Манхеттені. Дипломату підключили апарат штучного дихання.

Лікарі оголосили про кончину в 10:55 ранку. Його пам'ять вшанували хвилиною мовчання під час наради Генеральної Асамблеї ООН.

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Сьогодні, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. МЗС РФ не повідомила подробиць його смерті.

За матеріалами: New York Post
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Теги ООН Чуркін посол Росія помер Віталій дипломат серце
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