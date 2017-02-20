Чуркін помер через проблеми із серцем – ЗМІ

Дипломат був госпіталізований прямо з будівлі ООН в Нью-Йорку.
Посол Росії в ООН Віталій Чуркін помер через хворобу серця, повідомив New York Post з посиланням на свої джерела.
За даними видання, Чуркіну стало погано в російській місії ООН близько 9:30 ранку за місцевим часом, після чого він у непритомному стані був доставлений в пресвітеріанську лікарню в Манхеттені. Дипломату підключили апарат штучного дихання.
Лікарі оголосили про кончину в 10:55 ранку. Його пам'ять вшанували хвилиною мовчання під час наради Генеральної Асамблеї ООН.
Сьогодні, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. МЗС РФ не повідомила подробиць його смерті.New York Post