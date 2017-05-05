Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У Брюсселі позитивно оцінили це рішення.

Україна та ще три країни продовжили санкції проти РФ Primakov / Depositphotos

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу про продовження, передає Deutsche Welle

ЄС бере до відома це рішення і вітає його, заявила верхвоный представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні в п'ятницю, 5 травня.

Нагадаємо, 13 березня ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені за порушення територіальної цілісності України, ще на шість місяців. Санкції введені проти 150 фізичних і 37 юридичних осіб.

Обмеження, введені в березні 2014 року, включають заморожування рахунків, фінансових активів і заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу.