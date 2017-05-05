Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

У Брюсселі позитивно оцінили це рішення.
ЄС бере до відома це рішення і вітає його, заявила верхвоный представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні в п'ятницю, 5 травня.
Нагадаємо, 13 березня ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені за порушення територіальної цілісності України, ще на шість місяців. Санкції введені проти 150 фізичних і 37 юридичних осіб.
Обмеження, введені в березні 2014 року, включають заморожування рахунків, фінансових активів і заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу.Deutsche Welle (Русская редакция)