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Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

5 травня в 22:37

У Брюсселі позитивно оцінили це рішення.

санкции россия
Україна та ще три країни продовжили санкції проти РФ
Primakov / Depositphotos
Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації, передає Deutsche Welle.

ЄС бере до відома це рішення і вітає його, заявила верхвоный представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні в п'ятницю, 5 травня.

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Нагадаємо, 13 березня ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені за порушення територіальної цілісності України, ще на шість місяців. Санкції введені проти 150 фізичних і 37 юридичних осіб.

Обмеження, введені в березні 2014 року, включають заморожування рахунків, фінансових активів і заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги ЄС санкції РФ
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