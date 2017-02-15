Чорногорія закликала Росію не заважати руху Подгориці в НАТО

Прем'єр Чорногорії засудив спроби Росії дестабілізувати країну.

Душко Маркович попросив не заважати інтеграції Чорногорії в НАТО

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович закликав Росію і її союзників всередині країни припинити дестабілізацію Чорногорії. Маркович акцентує на тому, щоб Чорногорії перестали заважати її інтеграції в НАТО, повідомляє AP

Прем'єр сказав, що всі, хто загрожує його країні, повинні "забрати руки геть від Чорногорії". Таку заяву Маркович зробив після того, як проросійські партії виступили проти зняття депутатської недоторканності з двох своїх депутатів. Останніх прокуратура Чорногорії підозрює у підготовці антиурядових дій. Депутати виступали за активні антиурядові акції аж до повстання, з метою запобігти вступу країни в НАТО.

Раніше повідомлялося, що протоколвже 24 парламентів країн-членів Альянсу.

Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори із Чорногорією щодо вступу цієї країни в Північноатлантичний альянс конфронтаційним кроком, який змушує Москву до відповідної реакції.