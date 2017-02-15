Топ Новини
<
>

Чорногорія закликала Росію не заважати руху Подгориці в НАТО

15 лютого в 09:33

Прем'єр Чорногорії засудив спроби Росії дестабілізувати країну.

Маркович
Душко Маркович попросив не заважати інтеграції Чорногорії в НАТО
Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович закликав Росію і її союзників всередині країни припинити дестабілізацію Чорногорії. Маркович акцентує на тому, щоб Чорногорії перестали заважати її інтеграції в НАТО, повідомляє AP.

Прем'єр сказав, що всі, хто загрожує його країні, повинні "забрати руки геть від Чорногорії". Таку заяву Маркович зробив після того, як проросійські партії виступили проти зняття депутатської недоторканності з двох своїх депутатів. Останніх прокуратура Чорногорії підозрює у підготовці антиурядових дій. Депутати виступали за активні антиурядові акції аж до повстання, з метою запобігти вступу країни в НАТО.

Читайте також: Чорногорія оголосила в міжнародний розшук двох росіян за підготовку перевороту
Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 парламентів країн-членів Альянсу.

Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори із Чорногорією щодо вступу цієї країни в Північноатлантичний альянс конфронтаційним кроком, який змушує Москву до відповідної реакції.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Чорногорія НАТО Росія вступ Маркович
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.23
EUR 28.93
Останні новини