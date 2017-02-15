Чорногорія закликала Росію не заважати руху Подгориці в НАТО

Прем'єр Чорногорії засудив спроби Росії дестабілізувати країну.
Прем'єр сказав, що всі, хто загрожує його країні, повинні "забрати руки геть від Чорногорії". Таку заяву Маркович зробив після того, як проросійські партії виступили проти зняття депутатської недоторканності з двох своїх депутатів. Останніх прокуратура Чорногорії підозрює у підготовці антиурядових дій. Депутати виступали за активні антиурядові акції аж до повстання, з метою запобігти вступу країни в НАТО.вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 парламентів країн-членів Альянсу.
Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори із Чорногорією щодо вступу цієї країни в Північноатлантичний альянс конфронтаційним кроком, який змушує Москву до відповідної реакції.DT.UA