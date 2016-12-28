Чорногорія видала ордер на арешт двох росіян за підозрою у спробі державного перевороту

Загалом п'ять осіб перебувають у розшуку Інтерполу за підозрою у терористичній діяльності.

Влада Чорногорії видала міжнародний ордер на арешт двох громадян РФ та трьох сербів NATO/Flickr

Влада Чорногорії видала міжнародний ордер на арешт двох громадян РФ та трьох сербів, які нібито причетні до спроби державного перевороту з метою повалення уряду країни.

В чорногорській прокуратурі заявляють, що п'ять осіб перебувають у розшуку Інтерполу за підозрою у терористичній діяльності, що передбачала план убивства прем'єр-міністра країни Міло Джукановича і захоплення парламенту в день виборів у жовтні, передає "Радіо Свобода".

Місцеві ЗМІ повідомили, що один із розшукуваних сербів – Неманья Рістіч, який з'явився на фотографії поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 12 грудня під час його візиту до Белграда.

Раніше повідомлялось, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.

Раніше повідомлялося, що в Чорногорії запобігли замаху на прем'єр-міністра Міло Джукановича, який звинуватив проросійську опозицію в намаганні вбити його.

Раніше Джуканович заявляв, що Росія фінансує місцеву опозицію, щоб зірвати заплановане входження Чорногорії в НАТО.

Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори з Чорногорією щодо вступу цієї країни до Північноатлантичного альянсу конфронтаційним кроком, змушує Москву до відповідної реакції.

Напередодні кілька громадян РФ були депортовані з Сербії за участь у підготовці терористичних акцій і антиурядових виступів у Чорногорії.

Детальніше про спроби зриву виборів і перевороту в Чорногорії читайте у статті Костянтина Федоренка "Балкани: зовнішньополітичний провал Росії?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".