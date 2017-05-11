Чорногорія стане офіційним членом НАТО з 5 червня

Іспанія стала останньою країною Альянсу, яка ратифікувала угоду про приєднання Чорногорії.

З 5 червня НАТО поповниться ще однією країною

Чорногорія офіційно приєднається до Північноатлантичного альянсу 5 червня, що буде супроводжуватися листом-запрошенням від головиЙенса Столтенберга. Іспанія стала останнім членом НАТО, яка ратифікувала приєднання Чорногорії до Альянсу 10 травня, пише RTCG.me

Раніше Дональддо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.

Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Сенат якомога швидше провести ратифікацію договору про вступ Чорногорії до НАТО. Тіллерсон зазначив, що вступ країни в Альянс посилить демократичні реформи, інтеграцію, безпеку і стабільність в Балканському регіоні.

Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО вже ратифікували парламенти 24 з 28 країн-членів Альянсу.