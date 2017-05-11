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Чорногорія стане офіційним членом НАТО з 5 червня

11 травня в 10:41

Іспанія стала останньою країною Альянсу, яка ратифікувала угоду про приєднання Чорногорії.

НАТО-Турция
З 5 червня НАТО поповниться ще однією країною
Чорногорія офіційно приєднається до Північноатлантичного альянсу 5 червня, що буде супроводжуватися листом-запрошенням від голови НАТО Йенса Столтенберга. Іспанія стала останнім членом НАТО, яка ратифікувала приєднання Чорногорії до Альянсу 10 травня, пише RTCG.me.

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Раніше Дональд Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногорії до НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.

Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Сенат якомога швидше провести ратифікацію договору про вступ Чорногорії до НАТО. Тіллерсон зазначив, що вступ країни в Альянс посилить демократичні реформи, інтеграцію, безпеку і стабільність в Балканському регіоні.

Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО вже ратифікували парламенти 24 з 28 країн-членів Альянсу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Чорногорія НАТО приєднання
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