Чорногорія розраховує вступити в НАТО до травня - WSJ

В Подгоріці скаржаться, що Москва досі намагається заважити країні приєднатися до альянсу.

Чорногорія хоче стати членом НАТО впродовж найближчих двох місяців. NATO/Flickr

В травні повинен відбутися черговий саміт НАТО в Брюсселі.чекає, що того часу всі країни альянсу ратифікують членство балканської країни.

Про це пише лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal з посиланням на міністра закордонних справ Чорногорії Срджана Дармановіча.

24 союзника вже ратифікували вступ балканської країни в НАТО. Потрібне підтвердження ще чотирьох країн включно зі США. За словами, Дармановіча, Росія досі намагається зірвати процес прийняття його країни в альянс.

"Стосовно Чорногорії, я впевнений, що нам не зможуть завадити стати повноправним членом альянсу. Ми не бачимо жодних серйозних перешкод для цього", - сказав Дармановіч американському виданню.

Wall Street Journal з посиланням на неназваних конгресменів пише, що прийняття Чорногорії в НАТО користується серйозною підтримкою в Сенаті. А саме він повинен ратифікувати поправку до Північноатлантичного договору більшістю голосів. Щоб підтвердити американську згоду на прийом країни в альянс, "за" повинні проголосувати дві третини сенаторів.

Видання додає, що республіканці в Конгресі очікували, що віце-президент Майк Пенс згадає про підтримку членства Чорногорії в НАТО з боку США на Мюнхенській конференції. Але він так і не згадав про балканську країну.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Британія і США мають докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії. Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.

Також повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.