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Чорногорія хоче заарештувати офіцера ГРУ Росії за участь у плануванні перевороту

27 лютого в 12:09

Співробітника російських спецслужб оголосять у міжнародний розшук.

Черногория
Чорногорія хоче заарештувати співробітника російських спецслужб за організацію перевороту
NATO/Flickr
Прокуратура Чорногорії повідомила про підозру у плануванні державного перевороту офіцером російських спецслужб. Співробітника ГРУ Росії Едуарда Шишмакова планують оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через появу нових доказів, повідомляє The Times.

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Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Британія і США мають докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії. Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.

Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Чорногорія переворот Інтерпол
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