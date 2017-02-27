Чорногорія хоче заарештувати офіцера ГРУ Росії за участь у плануванні перевороту

Співробітника російських спецслужб оголосять у міжнародний розшук.
Чорногорія хоче заарештувати співробітника російських спецслужб за організацію перевороту
NATO/Flickr
Прокуратура Чорногорії
повідомила про підозру у плануванні державного перевороту офіцером російських спецслужб. Співробітника ГРУ Росії Едуарда Шишмакова планують оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через появу нових доказів, повідомляє The Times
.
Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Британія і США мають докази причетності Росії
до спроби перевороту в Чорногорії. Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.
Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.
За матеріалами:
DT.UA