Чорногорія хоче заарештувати офіцера ГРУ Росії за участь у плануванні перевороту

Співробітника російських спецслужб оголосять у міжнародний розшук.

Чорногорія хоче заарештувати співробітника російських спецслужб за організацію перевороту NATO/Flickr

Прокуратураповідомила про підозру у плануванні державного перевороту офіцером російських спецслужб. Співробітника ГРУ Росії Едуарда Шишмакова планують оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через появу нових доказів, повідомляє The Times

Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, щодо спроби перевороту в Чорногорії.

Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.