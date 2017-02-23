Чи зможе Трамп домовитися з Путіним про Україну? - National Interest

Американський військовий вважає, що Росію можна переконати у тому, що їй вигідно залишити в спокої.

Трампу варто зрозуміти, що Москва і Вашингтон не зможуть бути друзями. Flickr/ Gage Skidmore

Американський націоналістпообіцяв зміцнити економічне процвітання США, яке традиційно базується на силу середнього класу, верховенстві закону і миру закороном.

І тепер йому доводиться вступати в конфлікт з російським націоналістом Володимиром Путіним через ключові для національної безпеки підвалини у Європі.

"Не відомо, що з цього вийде, але як сказав Трамп в квітні 2016 року, настав час для новою американської стратегії", - пише на сторінках The National Interest полковник Збройних сил США Дуглас Макгрегор.

Він наголошує, що новій адміністрації у Білому домі на шляху до переформатування відносин з Москвою варто зрозуміти, що порада американського дипломата Джорджа Кеннана щодо російської політики, яку він дав президенту Гаррі Трумену в 1947 році, досі дійсна. Тоді він сказав: "Обов'язковою для успішної угоди з Росією є вимога вести політику щодо Росії так, щоб це не підривало російський престиж".

На думку американського військового, Путін добре освічений і самовпевнений. Його не здивувало те, що анексія Криму спровокувало військову конфронтацію із Заходом. Попри санкції і всесвітню ворожість до вчинку Москви, Путін зміг провести Росію через економічний шторм на диво успішно.

Автор зауважує, що це правда, що російський президент хоче встановити контроль над Україною. Якщо це станеться, війська міць Росії буде розміщена безпосередньо біля кордону Польщі, що дасть йому змогу залякувати Захід.

"Питання в тому, чи можна переконати Путіна, що все це не досяжно для нього? І відповідь… можливо", - йдеться в статті.

Макгрерор вказує на те, що російський президент, швидше за все, розуміє, що в Україні щонайменше 30 мільйонів людей будуть чинити опір російській армії, якщо вона піде на повномасштабний наступ. Більше того, російська військова авантюра в Донбасі розлютила багатьох молодих українців, які будуть силою боротися проти Москви.

Американський військовий нагадує, що більшовики, захопивши Україну в 20-х роках минулого століття, влаштували Голодомор, щоб зупинити український опір режиму. Навряд чи Путін готовий вчинити так само зараз. Він би скоріше хотів використати українську людську силу в своїх цілях. Також масове вбивство українців навряд чи підтримають мешканці Росії.

Загалом, Путін може не погодитися відмовитися від своєї кампанії з відновлення імперіалістичного контролю над Україною. Але у Дональда Трампа все ж є шанси переконати його забути про ці амбіції. Все залежить від того, що Вашингтон запропонує Москві. На думку автора, хорошим прецедентом, який заслуговує на увагу, була Декларація про незалежність Австрії від 1955 року.

В часи Холодної війни цей документ дозволив Австрії відновити державну незалежність. А представники СРСР, Велиикої Британії, США і Франції погодилися, що в обмін на відновлення австрійського суверенітету і політичної незалежності, Австрія проголосить безумовний нейтралітет.

За таким же принципом автор пропонує створити своєрідну "Декларацію про незалежність України", яка б забороняла Києву інтегруватися з НАТО і розміщувати на своїй території іноземні військові бази.

Якщо Путін погодиться з ідеєю позаблокової, незалежної України без іноземних військових баз, він зможе вирішити деякі реальні стратегічні ризики. Автор зауважує, що російська агресія проти України "розбудила Берлін - європейського військового гіганта, який спав". Німеччина має серйозний військовий потенціал, зважаючи на її населення, наукову і індустріальну базу. Путін може вирішити, що значно розумніше вести справи з Німеччиною і країнами Північної Європи, ніж ворогувати з ними.

На Сході Росія постала перед потужною Японією, яка хоче повернути собі території, відібрані Москвою після Другої світової війни. Не дивно, що найбільш масштабні військові маневри Росії з часів Холодної війни пройшли саме на Сході Сибіру. В Центральній Азії через економічну міць Китай поширює свій вплив. І це теж повинно тривожити Москву.

"Також Путін повинен розуміти, що Америка - частина західного світу, проти якого він виступив в Україні, Польщі і Балтії. Всі дії, на які він наважиться у Східній Європі розраховуючи, що Вашингтон нічого не зробить у відповідь, будуть дурними", - йдеться в статті.

Вашингтон і Москва навряд чи колись стануть друзями. Але вони можуть партнерами обмеженої довіри. Цей концепт, на думку автора, Дональд Трамп добре розуміє. І якщо Америка за його президенства вирішить створити нову стратегію, цей процес повинен базуватися на "оцінці інтересів, а не продовженням поразок минулих підходів".

Раніше видання Le Monde писало, що Україна заважає планам Трампа щодо дружби з Росією. Американському президенту не так і просто пожертвувати нею задля перезавантаження відносин з Москвою. Тому що вона користується підтримкою багатьох діячів у Вашингтоні, в Конгресі, в політичному і військовому істеблішменті. А також тому, що принести її в жертву просто означало б принести в жертву міжнародне право.