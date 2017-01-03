Чеський суд не побачив злочину в метанні яєць у президента

Справа про метання яєць у президента Чехії розглядалася 2 роки.

Охорона намагалася захистити президента Чехії від яєць парасольками

Суд у Празі не побачив складу злочину в діях демонстранта, який 17 листопада 2014 року закидав курячими яйцями президента Чехії Мілоша Земана. На думку суду, дії протестуючого є адміністративним, а не кримінальним правопорушенням. Справа розглядалася два роки, спочатку воно взагалі не розцінювалося як правопорушення, але потім все ж було передано в прокуратуру, а звідти в суд, повідомляє Російська служба ВВС.

Тоді тисячі демонстрантів у центрі Праги звинувачували Земана в прагненні зробити Чехію російською колонією, обурювалися поведінкою Земана в інтерв'ю, в одному з яких він публічно матюкався, а в іншому - виступив з різкою антиукраїнською риторикою. Під час виступу Земана на мітингу в нього полетіли яйця.

Охоронці намагалися захистити Земана і гостей за допомогою парасольок, тим не менш одне яйце потрапило в президента Німеччини Йоахіма Гаука, який стояв на трибуні поруч з головою Чехії.

У листопаді 2016 року група з 60 депутатів чеського парламенту, до якої увійшли представники правлячих і опозиційних партій, виступила з пропозицією повернути в республіканське законодавство кримінальне покарання за публічну образу глави держави.

Пізніше, зіткнувшись з критикою з боку політиків і представників громадськості, значна частина депутатів відкликала підписи, поставлені під законопроектом.

Нагадаємо, що в 2004 році івано-франківський студент кинув яйце в тоді ще прем'єр-міністра України Віктора Януковича, після інциденту прем'єр був госпіталізований.