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Через загрозу прориву дамби в Каліфорнії евакуюють не менше 188 тисяч осіб

13 лютого в 10:14

Прорив греблі може відбутися в будь-який момент.

Дамба
Прорив дамби загрожує десяткам населених пунктів
В США триває евакуація 188 тисяч людей, у зв'язку з загрозою екстреного водозливу в найвищій дамбі країни і випуску неконтрольованого потоку води на нижчестоячі міста. Ерозія системи екстреного зливу води може призвести до прориву дамби в будь-який момент вже в найближчі години, повідомляє AP.

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Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії оголосили термінову евакуаціючерез загрозу прориву найбільшої у США греблі ГЕС. Евакуація була оголошена в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч чоловік.

Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги евакуація Каліфорнія США
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