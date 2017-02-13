Через загрозу прориву дамби в Каліфорнії евакуюють не менше 188 тисяч осіб

Прорив греблі може відбутися в будь-який момент.

Прорив дамби загрожує десяткам населених пунктів

США триває евакуація 188 тисяч людей, у зв'язку з загрозою екстреного водозливу в найвищій дамбі країни і випуску неконтрольованого потоку води на нижчестоячі міста. Ерозія системи екстреного зливу води може призвести до прориву дамби в будь-який момент вже в найближчі години, повідомляє AP

Раніше повідомлялося, щочерез загрозу прориву найбільшої у США греблі ГЕС. Евакуація була оголошена в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч чоловік.

Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії.