Через загрозу прориву дамби в Каліфорнії евакуюють не менше 188 тисяч осіб

Прорив греблі може відбутися в будь-який момент.
Прорив дамби загрожує десяткам населених пунктів
В США
триває евакуація 188 тисяч людей, у зв'язку з загрозою екстреного водозливу в найвищій дамбі країни і випуску неконтрольованого потоку води на нижчестоячі міста. Ерозія системи екстреного зливу води може призвести до прориву дамби в будь-який момент вже в найближчі години, повідомляє AP
.
Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії оголосили термінову евакуацію
через загрозу прориву найбільшої у США греблі ГЕС. Евакуація була оголошена в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч чоловік.
Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії.
За матеріалами:
DT.UA