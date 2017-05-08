Через повінь у Монреалі почалася евакуація населення

У провінції Квебек підтоплені понад дві тисячі будинків у 130 населених пунктах.

В декількох містах канадської провінції Квебек, у тому числі у Монреалі, найбільшому місті провінції, введений режим надзвичайного стану через рекордну повінь, передає BBC.

За інформацією рятувальників, у провінції підтоплені понад дві тисячі будинків у 130 населених пунктах. На допомогу жителям Квебеку було відправлено близько 450 військовослужбовців, у понеділок кількість рятувальників зросте втричі.

Евакуація жителів у Квебеку почалася в п'ятницю через рекордні паводки на території близько 500 квадратних кілометрів. У неділю в одному з кварталів на півночі Монреаля прорвало кілька дамб, після чого в місті було введено надзвичайний стан.

Як повідомив журналістам мер Монреаля Дені Кодерр, режим надзвичайного стану був потрібен місту, щоб якомога швидше впоратися з ситуацією. Зокрема, він дозволяє владі примусово евакуювати мешканців з районів, що знаходяться під загрозою.

Синоптики попереджають, що протягом наступних кількох днів у Квебеку пройдуть дощі.

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