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Через повінь у Монреалі почалася евакуація населення

8 травня в 12:36

У провінції Квебек підтоплені понад дві тисячі будинків у 130 населених пунктах.

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Фото Frederic Hore / Twitter

В декількох містах канадської провінції Квебек, у тому числі у Монреалі, найбільшому місті провінції, введений режим надзвичайного стану через рекордну повінь, передає BBC.

За інформацією рятувальників, у провінції підтоплені понад дві тисячі будинків у 130 населених пунктах. На допомогу жителям Квебеку було відправлено близько 450 військовослужбовців, у понеділок кількість рятувальників зросте втричі.

Евакуація жителів у Квебеку почалася в п'ятницю через рекордні паводки на території близько 500 квадратних кілометрів. У неділю в одному з кварталів на півночі Монреаля прорвало кілька дамб, після чого в місті було введено надзвичайний стан.

Як повідомив журналістам мер Монреаля Дені Кодерр, режим надзвичайного стану був потрібен місту, щоб якомога швидше впоратися з ситуацією. Зокрема, він дозволяє владі примусово евакуювати мешканців з районів, що знаходяться під загрозою.

Синоптики попереджають, що протягом наступних кількох днів у Квебеку пройдуть дощі.

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Біля канадського острова Ньюфаундленд сів на мілину айсберг. Фотографії айсберга, зроблені численними туристами, з'явилися в соціальних мережах.

За матеріалами: nv.ua , Frederic Hore / Twitter ,
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