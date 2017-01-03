Частина сирійської опозиції вийшла з переговорів через порушення перемир'я військами Асада

Повстанці заявили про замороження підготовки до переговорів в Астані.

Повстанці Асада звинуватили у порушенні перемир'я

Представники близько десяти сирійських повстанських угруповань заявили, що заморожують підготовку до мирних переговорів з-за систематичнихвійськами режиму президента Башара Асада.

"Так як ці порушення тривають, групи опозиції заявляють про заморожування всіх обговорень, пов'язаних із переговорами в Астані", – сказано у спільній заяві угруповань опозиції, передає AFP.

Рада Безпеки ООН в суботу, 31 грудня, підтримала проект резолюції про припинення вогню в Сирії.

Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

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