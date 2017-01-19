Буш-старший не поїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ

Екс-президент США переживає, що ляже "на шість футів під землю".

Буш-старший пересидить інавгурацію Трампа в теплі

Колишній президент США Джордж Буш-старший (был президентом в 1989 - 1993 гг) і його дружина Барбара не поїдуть на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа за станом здоров'я.

Про це Буш-старший написав у листі Трампу, пише видання Politiko, відзначаючи, що лист надіслано ще 10 січня, а інавгурація призначена на 20 січня.

"Мій лікар каже, що якщо я посиджу в січні на свіжому повітрі, то, швидше за все, після цього ляжу на шість футів під землю. Те ж і з Барбарою. Так що, думаю, ми застрягли в Техасі", - обяъснил причину своєї відсутності на інавгурації Буш-старший.

18 січня стало відомо, що Буш госпіталізований в одну з клінік Х'юстона.

Що стосується інавгурації, то за інформацією Politico, в число почесних гостей на церемонії будуть також входити колишні президенти США Джиммі Картер, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший.