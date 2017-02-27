Буш розкритикував Трампа за конфлікт з пресою - Politico

За словами попереднього президента-республіканця, США повинні бути прикладом для таких, як Путін.

Буш пригадав, як переконував Путіна у важливості вільної преси. Flickr/Joeff Davis

Колишній президентДжордж Буш-молодший наголосив, що незалежні ЗМІ "необхідні для демократії". Тим самим він зайняв позицію, протилежну до позиції чинного американського президента Дональда Трампа, який останнім часом мав низку конфліктів з пресою. Зокрема, нещодавно він звинуватив провідні видання США у розповсюдженні фейкових новин, які назвав "ворогом народу".

"Нам потрібні вільні ЗМІ, щоб притягувати до відповідальності таких, як я. Я хочу сказати, що влада може викликати залежність, вона може роз'їдати. Дуже важливо, щоб ЗМІ змушували відповідати людей, які зловживали владою тут чи ще десь", - цитує Politico слова Джорджа Буша-молодшого.

Пригадуючи власні роки президенства, коли він сам часто відчував на собі критику преси, Буш сказав, що присвятив багато часу поширенню ідей вільної преси у світі. Дональд Трамп часто відверто хвалив президента Росії, Але за словами попереднього президента-республіканця, США повинні стати сильним прикладом, для таких як Володимир Путін.

"Одна з речей, яким я присвятив багато часу, була спроба переконати такого як Володимир Путін прийняти розуміння вільної преси. Складно, знаєте, говорити іншим, щоб їм треба вільна, незалежна преса, коли ти сам не хочеш її мати", - сказав екс-президент.

Нещодавно стало відомо, що Трамп не відвідає щорічний обід кореспондентів Білого дому. Захід заплановано на 29 квітня.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинуватив американські медіа в тому, що вони не висвітлили те, що державний борг країни в перший місяць його президентства зменшився на 12 мільярдів доларів.