Британський парламент розгляне умови Brexit до голосування Європарламенту - міністр Джонс

Британські депутати зможуть визначитися з форматом майбутніх взаємин з ЄС.
Міністр уточнив, що в результаті голосування будуть визначені не лише умови виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, але і нові принципи взаємовідносин із ЄС.
Нагадаємо, 2 лютого британські депутати схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарі. Очікується, що закон може бути прийнятий у березні.
Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.Інтерфакс-Україна