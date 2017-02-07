Британський парламент розгляне умови Brexit до голосування Європарламенту - міністр Джонс

Британські депутати зможуть визначитися з форматом майбутніх взаємин з ЄС.

Міністр із Brexit розповів про порядок виходу Британії з ЄС nupix / Depositphotos

Міністр у справах Brexit Девід Джонс заявив, щозможе провести голосування про умови виходу країни з ЄС до розгляду аналогічного документа Європарламентом.

Міністр уточнив, що в результаті голосування будуть визначені не лише умови виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, але і нові принципи взаємовідносин із ЄС.

Нагадаємо, 2 лютого британські депутати схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарі. Очікується, що закон може бути прийнятий у березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.