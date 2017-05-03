Британія не збирається платити 100 мільярдів євро за вихід із ЄС – міністр Brexit

Міністр підкреслив, що Британія виплатить тільки те, що передбачено її зобов'язаннями.

Британський міністр сказав, що Британія не готова заплатити 100 мільярдів євро за «розлучення» з ЄС egal / Depositphotos

Міністр виходу Британії з Євросоюзу Девід Девіс заявив, що його країна не збирається платити 100 мільярдів доларів за Brexit. За словами міністра, Британія заплатить тільки те, що передбачено її зобов'язаннями, а не те "що просто захотілося Євросоюзу", пише BBC

При цьому європейські партнери наголошують важливість виплат Британією за її рахунками, оскільки від цього буде залежати її угода з ЄС надалі. При цьому Девіс каже, що хоч переговори по сумі виплат ще не почалися, цифру в 100 мільярдів євро він вважає неприйнятною.

Нещодавно прем'єр-міністра Тереза Мей заявила про намір просити парламент оголосити. За словами Мей, після референдуму про вихід королівства з Євросоюзу, Британії необхідна визначеність, стабільність і сильне керівництво.

Як писало ZN.UA, торішній референдум про членство Великої Британії в ЄС претендує на роль одного з головних загальноєвропейських подій останнього часу. Детальніше читайте у статті Віктора Константинова "Brexit: чи є загроза єдності Великої Британії?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".