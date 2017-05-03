Британія не збирається платити 100 мільярдів євро за вихід із ЄС – міністр Brexit

Міністр підкреслив, що Британія виплатить тільки те, що передбачено її зобов'язаннями.
При цьому європейські партнери наголошують важливість виплат Британією за її рахунками, оскільки від цього буде залежати її угода з ЄС надалі. При цьому Девіс каже, що хоч переговори по сумі виплат ще не почалися, цифру в 100 мільярдів євро він вважає неприйнятною.вибори на три роки раніше терміну. За словами Мей, після референдуму про вихід королівства з Євросоюзу, Британії необхідна визначеність, стабільність і сильне керівництво.
Як писало ZN.UA, торішній референдум про членство Великої Британії в ЄС претендує на роль одного з головних загальноєвропейських подій останнього часу. Детальніше читайте у статті Віктора Константинова "Brexit: чи є загроза єдності Великої Британії?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA