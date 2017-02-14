Британія може послати Росії жорсткий сигнал щодо України - National Interest

Але видання сумнівається, що обраний жест змусить Кремль задуматися.

Британія може відправити в Чорне море свій бойовий корабель. Wikimedia commons

Впреше з часів Холодної війни бойове судноможе відправитися в Чорне море з військовим завданням. Цього разу мета - послати чіткий сигнал Росії, щоб вона відмовилася від вторгнення в Україну.

Про це на сторінках аналітичного видання The National Interest пише Майкл Пік, який нагадує, що в британській пресі з'явилися повідомлення про нібито намір Лондона відправити у чорноморську акваторію есмінець HMS Diamond, на борту якого будуть 60 спеціальних човнів і королівські морські піхотинці.

Автор нагадує, що востання, коли Британія наближалася до Криму в 1854 році, англо-французькі сили налічували кілька сотень кораблів, а 600 солдатів тоді захопили Севастополь. Преса повідомляє, що цього разу британський есмінець буде прикривати британський військових, які візьмуть участь у навчаннях в Україні.

На борту найсучасніших і найновіших есмінців британського флоту також є ракети протиповітряної оборони Sea Viper, протикорабельні ракети Harpoon і оборонна гармата Phalanx. The Diamond, спущений на воду в 2007 році, також має на борту гелікоптери, які транспортують морських піхотинців. Слабким місцем таких британських бойових суден виявилися двигуни, які погано себе показали в теплих водах Перської затоки. Але Чорне море значно прохолодніше.

Британський міністр оборони Майкл Феллон сказав пресі, що "Велика Британія відправляє чіткий сигнал, що ми прихильні до захисту демократії у світі і підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України".

Але, на думку оглядача, навряд чи Володимир Путін і його уряд відчують загрозу від такого кроку Великої Британії. Відправка одного судна з 60 піхотинцями на борту може послужити хіба що символом.

"Якщо стримування переросте у війну, тоді один такий есмінець навіть в складі загонів НАТО не протримається довго біля російського узбережння, яке всіяне військовими літаками і ракетами берегової охрони, не згадуючи про Чорноморський флот. Також судно не допоможе Україні в разі наземного вторгнення Росії", - йдеться в статті.

Автор додає, що навіть в якості символу один-єдиний есмінець не посилає достатньо жорсткий сигнал, що Британія серйозно налаштована захищати Україну від російської агресії. Але все ж його поява в Чорному морі цікава тим, що вона засвідчує жорсткість зовнішньої політики Великої Британії. Королівські військово-повітряні сили бомбардують терористів у Сирії і Іраку, британські військові тренують українських солдатів, тисячі солдатів влітку вирушили в Естонію і Польщу, а винищувачі Typhoon полетіли в Румунію.

Нагадаємо, що у жовтні у Чорне море зайшов американський есмінець Carney з системою ПРО. Carney поряд з есмінцями ВМС США Donald Cook, Ross і Porter також оснащеними системою ПРО "Іджіс", які розміщені на постійній основі в Європі, разом з наземними базами ПРО "Іджіс" у Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.