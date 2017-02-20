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Британія і США мають докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії – ЗМІ

20 лютого в 09:36

Прокуратура Чорногорії заявила, що держоргани РФ сприяли спробі путчу.

Москва Кремль РФ Россия
Держоргани Росії брали участь в організації перевороту в Чорногорії
РИА Новости
Розвідслужби Сполучених Штатів і Великобританії мають докази участі високопоставлених представників влади РФ у спробі перевороту в Чорногорії. Крім того, тема спроби путчу в Чорногорії піднімалася на першій зустрічі Бориса Джонсона і Рекса Тіллерсона, пише The Telegraph, посилаючись на свої джерела в британському уряді.

Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.

Тим часом прокуратура Чорногорії офіційно заявила про причетність державних органів РФ до організації перевороту. При цьому прокуратура заявляє, що подібна інформація була отримана за сприяння американської і британської розвідки.

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Раніше парламент Чорногорії проголосував за зняття депутатської недоторканності з двох ключових лідерів проросійської опозиції. Зняття недоторканності запросила прокуратура Чорногорії, яка підозрює депутатів в організації державного перевороту.

Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.

Нагадаємо, що в Чорногорії запобігли замаху на прем'єр-міністра Міло Джукановіча, який звинуватив проросійську опозицію в спробі його вбивства.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Чорногорія переворот Росія Британія США
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