Британія і США мають докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії – ЗМІ

Прокуратура Чорногорії заявила, що держоргани РФ сприяли спробі путчу.
Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.
Тим часом прокуратура Чорногорії офіційно заявила про причетність державних органів РФ до організації перевороту. При цьому прокуратура заявляє, що подібна інформація була отримана за сприяння американської і британської розвідки.
Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.
Нагадаємо, що в Чорногорії запобігли замаху на прем'єр-міністра Міло Джукановіча, який звинуватив проросійську опозицію в спробі його вбивства.DT.UA