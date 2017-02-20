Британія і США мають докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії – ЗМІ

Прокуратура Чорногорії заявила, що держоргани РФ сприяли спробі путчу.

Держоргани Росії брали участь в організації перевороту в Чорногорії РИА Новости

Розвідслужби Сполучених Штатів імають докази участі високопоставлених представників влади РФ у спробі перевороту в Чорногорії. Крім того, тема спроби путчу в Чорногорії піднімалася на першій зустрічі Бориса Джонсона і Рекса Тіллерсона, пише The Telegraph , посилаючись на свої джерела в британському уряді.

Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.

Тим часом прокуратура Чорногорії офіційно заявила про причетність державних органів РФ до організації перевороту. При цьому прокуратура заявляє, що подібна інформація була отримана за сприяння американської і британської розвідки.

Раніше парламент Чорногорії проголосував за зняття депутатської недоторканності з. Зняття недоторканності запросила прокуратура Чорногорії, яка підозрює депутатів в організації державного перевороту.

Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.

Нагадаємо, що в Чорногорії запобігли замаху на прем'єр-міністра Міло Джукановіча, який звинуватив проросійську опозицію в спробі його вбивства.