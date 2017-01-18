Brexit і перемога Трампа сталися через безробіття - експерт

Експерт радить ЄС боротися з безробіттям, щоб зупинити підйом популістів.

Brexit став можливим завдяки роздратованості безробітних. egal / Depositphotos

Безробіття дало європейським популістам стати помітним голосом в Європі. В цьому переконаний генеральний секретар "Європейської конфедерації торговельного союзу" Лука Вісентіні.

"Якщо подивитися на те, в яких частинах Великої Британії найбільше людей проголосували на референдумі за вихід з ЄС, можна помітити, що це регіони з найвищим рівнем безробіття. Схода ситуація простежується і на виборах в США. Безробітні і збіднілі люди вирішили підтримати радикалів", - сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На його думку, без високого безробіття популісти не змогли б зіграти на роздратованості європейців і налаштувати їх проти влади, звертаючи увагу на наплив іммігрантів.

"В 90-х роках ми прийняли близько трьох мільйонів біженців з країн Балканського півострова, коли там були конфлікти. Ми змогли їх ефективно інтегрувати в наше суспільство і зробити хорошими працівниками і громадянами. А тепер проблема прийняти 1,5 мільйони біженців з Близького Сходу?" - нагадав Вісентіні.

В Давосі також сьогодні на професор політології Прінстонського університету Ян-Вернер Мюллер пояснив, що популісти перемогли в Британії і США завдяки підтримці частини істеблішменту. На думку політолога, попри свою боротьбу проти "істеблішменту", популісти змогли здобути перемогу у Великобританії і США тільки завдяки підтримці представників цього ж таки істеблішменту і представників основних політичних сил.

Вчора під час дискусії у Давосі експерти дійшли висновку, що підйом популістів почався через глобальні зміни у сфері праці. Розлючені люди обирають популістів, політиків, які пропонують погані рішення, але грають на невдоволенні. І люди, розуміючи, що радикальна політика не допоможе їм і нічного не змінить у їхньому житті на краще, все одно обирають поганих лідерів.