Бразилія вперше в історії зважилася імпортувати каву робуста

Обмежені партії міцної кави планують закуповувати у В'єтнамі.

Бразилія зважилася на імпорт кави truekyiv.com

Влада Бразилії вперше в історії країни зважилися на імпорт міцного кави сорту робуста, повідомив директор департаменту кави бразильського міністерства сільського господарства Сілвіо Фарнесі.

Закуповувати каву планують у В'єтнамі, проте обмеженими партіями. Дозвіл на імпорт кави дала зовнішньоторговельна палата Бразилії (CAMEX), пише РИА "Новости" з посиланням на Reuters.

До кінця травня в країну можуть бути поставлені до 1 мільйона мішків кави по 60 кілограмів кожен, але не більше 250 тисяч мішків в місяць. Мито складе 2% від вартості кави.

Бразилія є найбільшим виробником кави в світі. У 2016 році вона зібрала рекордний урожай кави виду арабіка, однак урожай робусти впав до рівня 2004 року з-за сильної засухи.