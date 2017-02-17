Брата лідера КНДР могли вбити через секретні грошові рахунки – ЗМІ

Кім Чен Нам мав грошові рахунки в Макао.
Мотивом вбивства Кім Чен Нама могла стати його спадщина
Спецслужби КНДР
могли вбити Кім Чен Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра. Нинішній глава Північної Кореї міг віддати наказ убити свого брата після того, як той не захотів повертатися з грошима в КНДР, повідомляє корейське видання The Korea Times
.
Видання вказує на те, що у брата Кім Чен Ина були великі грошові рахунки в Макао. Їх походження може бути пов'язано з його спадщиною від батька, який був колишнім главою КНДР, а також грошима від свого дядька Чан Сон Тхека. Останній вважався другою людиною після Кім Чен Ина в країні, проте північнокорейский лідер віддав наказ про страту свого дядька в 2013 році. За версією видання, гроші Чан Сон Тхека могли бути передані брату північнокорейського диктатора.
Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР
. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.
За матеріалами:
DT.UA