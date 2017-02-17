Брата лідера КНДР могли вбити через секретні грошові рахунки – ЗМІ

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Кім Чен Нам мав грошові рахунки в Макао.

Мотивом вбивства Кім Чен Нама могла стати його спадщина

Спецслужбимогли вбити Кім Чен Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра. Нинішній глава Північної Кореї міг віддати наказ убити свого брата після того, як той не захотів повертатися з грошима в КНДР, повідомляє корейське видання The Korea Times

Видання вказує на те, що у брата Кім Чен Ина були великі грошові рахунки в Макао. Їх походження може бути пов'язано з його спадщиною від батька, який був колишнім главою КНДР, а також грошима від свого дядька Чан Сон Тхека. Останній вважався другою людиною після Кім Чен Ина в країні, проте північнокорейский лідер віддав наказ про страту свого дядька в 2013 році. За версією видання, гроші Чан Сон Тхека могли бути передані брату північнокорейського диктатора.