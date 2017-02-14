Брата Кім Чен Ина вбили в Малайзії – ЗМІ

За даними південнокорейського телеканалу, на Кім Чон Нама напали дві жінки з "отруєними голками".

Південнокорейські ЗМІ повідомили про вбивство брата Кім Чен Ина

Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, убитий в Малайзії, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.

За даними телеканалу Chosun, Кім Чон Нама вбили в аеропорту дві жінки з "отруєними голками". Передбачається, що жінки працюють на північнокорейські спецслужби. Підозрюваним вдалося втекти.

В малайзійської поліції повідомили агентству Reuters, що громадянин КНДР помер по дорозі з аеропорту Куала-Лумпура в лікарню. Особистість цієї людини не встановлена.

Раніше повідомлялося, що колишній північнокорейський дипломат Тай Йонг Хо повідомив про зростання невдоволення серед еліт КНДР по відношенню до свого лідера. Частина еліт вважає, що Кім Чен Ин і його уряд веде країну до великої ізоляції.