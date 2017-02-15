Брата Кім Чен Ина вбили спецслужби КНДР - ЗМІ

Він висловлювався проти диктату своєї сім'ї.
Цю інформацію також підтвердили в уряді Південної Кореї, відмовившись надати більш детальну інформацію.
Як відомо, зведений брат північнокорейського лідера Кім Чен Нам проводив значну кількість часу за межами Північної Кореї і часто висловлювався проти династичного контролю його сім'ї над країною.
Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї як загроза їхній владі, повідомило одне з джерел в уряді США.
Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.Reuters