Брата Кім Чен Ина вбили спецслужби КНДР - ЗМІ

Він висловлювався проти диктату своєї сім'ї.

Брата Кім Чен Ина могли вбити спецслужби

Зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина вбили північнокорейські спецслужби, повідомили Reuters американські урядові джерела.

Цю інформацію також підтвердили в уряді Південної Кореї, відмовившись надати більш детальну інформацію.

Як відомо, зведений брат північнокорейського лідера Кім Чен Нам проводив значну кількість часу за межами Північної Кореї і часто висловлювався проти династичного контролю його сім'ї над країною.

Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї як загроза їхній владі, повідомило одне з джерел в уряді США.

Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.