Брата Кім Чен Ина вбили хімічною зброєю – поліція

Поліція з'ясувала, яка саме речовина використовували вбивці.

Проти Кім Чон Нама використовували хімічну зброю

Поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

"Хімічна речовина було визначено як "VX nerve agent" – отруйна речовина нервово-паралітичної дії", — сказано в повідомленні малайзійської поліції, пише РИА "Новости".

Поліція також повідомляє, що ця речовина належить до хімічного зброї.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщиниїх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.