Бойовики напали на блокпост в Єгипті

Внаслідок атаки загинуло більше 10 людей.

Невідомі напали на КПП в Єгипті

Група бойовиків з гранатометами напала на блокпост єгипетської поліції на Синайському півострові, внаслідок чого загинуло понад 10 людей, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на МВС Єгипту.

Атака сталася в місті ель-Аріш, загинуло як мінімум дев'ять єгипетських поліцейських і один мирний житель, більше 20 людей отримали поранення. Крім того, вбито п'ять нападників. Відповідальність за атаку поки на себе ніхто не взяв, передає російська редакція Deutsche Welle.

За даними інформагентств, спочатку смертник направив до КПП вантажівку, начинену вибухівкою, але співробітників сил безпеки вдалося прицільним вогнем викликати вибух бомби до того, як автомобіль досяг блокпоста. Після цього бойовики почали обстрілювати ділянку з гранатометів. За даними МВС Єгипту, нападників було близько двадцяти.

8 січня внаслідок наїзду вантажівки на пішоходів в Єрусалимі загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.

Правоохоронці підозрюють, що наїзд був навмисним. Представник ізраїльської поліції назвав інцидент терористичною атакою.