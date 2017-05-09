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Бойовики ІДІЛ стратили заручників 47

9 травня в 11:24

Серед страчених були 12 бойовиків угрупування

ИГИЛ
ІДІЛ стратили майже 50 заручників
Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" стратили 47 із заручників у недалеко від іракського міста Кіркук.

Наголошується, що серед страчених були 12 бойовиків угрупування, передає Iraqi News.

Дивіться фото: Опубліковані фото зруйнованого війною з ІДІЛ східного Мосулу

Нагадаємо, 16 листопада 2016 бойовики ІДІЛ стратили в Мосулі два десятки людей. Їх звинуватили у співпраці з силами безпеки Іраку, підтримуваними США.18 листопада бойовики ІДІЛ викрали 75 цивільних осіб, які намагалися покинути територію самопроголошеного "Халіфату", а у жовтні 2016 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" стратили в околицях іракського Мосула 232 людини.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики Ірак іслам терорист
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