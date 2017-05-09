Бойовики ІДІЛ стратили заручників 47

Серед страчених були 12 бойовиків угрупування
Наголошується, що серед страчених були 12 бойовиків угрупування, передає Iraqi News.
Нагадаємо, 16 листопада 2016 бойовики ІДІЛ стратили в Мосулі два десятки людей. Їх звинуватили у співпраці з силами безпеки Іраку, підтримуваними США.18 листопада бойовики ІДІЛ викрали 75 цивільних осіб, які намагалися покинути територію самопроголошеного "Халіфату", а у жовтні 2016 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" стратили в околицях іракського Мосула 232 людини.
DT.UA