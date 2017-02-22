Бойовики ІДІЛ почали масштабний наступ на південному заході Сирії - ЗМІ

Терористи активізувалися в районі кордону Сирії з Йорданією.

ИГИЛ перейшло в наступ у Сирії topwar.ru

Бойовики угруповання ІДІЛ почали масштабний наступ на південно-заході провінції Дераа в Сирії

Терористи атакують противника на території між Голанськими висотами, кордоном з Йорданією та містом Дераа, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на арабський телеканал "Аль-Маядін".

У цій же провінції минулого тижня поновилися бої між сирійською армією та представниками "Джебхат ан-Нусри". Її представники зробили кілька спроб провести наступ. Урядові війська відбили всі атаки.

Нагадаємо, що вже завтра, 23 лютого в Женеві почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.