Бойовики ІДІЛ почали масштабний наступ на південному заході Сирії - ЗМІ

Терористи активізувалися в районі кордону Сирії з Йорданією.
Терористи атакують противника на території між Голанськими висотами, кордоном з Йорданією та містом Дераа, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на арабський телеканал "Аль-Маядін".
У цій же провінції минулого тижня поновилися бої між сирійською армією та представниками "Джебхат ан-Нусри". Її представники зробили кілька спроб провести наступ. Урядові війська відбили всі атаки.
Нагадаємо, що вже завтра, 23 лютого в Женеві почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.РИА Новости