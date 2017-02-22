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Бойовики ІДІЛ почали масштабний наступ на південному заході Сирії - ЗМІ

22 лютого в 08:27

Терористи активізувалися в районі кордону Сирії з Йорданією.

ИГИЛ Исламское государство
ИГИЛ перейшло в наступ у Сирії
topwar.ru
Бойовики угруповання ІДІЛ почали масштабний наступ на південно-заході провінції Дераа в Сирії.

Терористи атакують противника на території між Голанськими висотами, кордоном з Йорданією та містом Дераа, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на арабський телеканал "Аль-Маядін".

У цій же провінції минулого тижня поновилися бої між сирійською армією та представниками "Джебхат ан-Нусри". Її представники зробили кілька спроб провести наступ. Урядові війська відбили всі атаки.

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Нагадаємо, що вже завтра, 23 лютого в Женеві почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.

За матеріалами: РИА Новости
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