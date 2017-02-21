Бойовики ІДІЛ атакували східний Мосул дронами, загинуло дев'ять осіб

Ще 14 городян отримали поранення. Серед загиблих було троє дітей.

Бойовики озброїли дрони вибухівкою і атакували ними східний Мосул Польське радіо

Терористи "" атакували східну частину іракського міста Мосул дронами з вибухівкою, повідомляє агентство " Анадолу " з посиланням на генерал-майора Збройних Сил Іраку Абдулмехді Керіма Амірі.

Внаслідок атаки дев'ять людей загинули, ще 14 отримали поранення. Серед загиблих – троє дітей.

Амірі розповів виданню про те, що бойовики направили дрони з вибухівкою на звільнені силами безпеки район Керадж і квартал Нур, а також торговий центр і медичний пункт в районі Аскер на сході Мосула.

Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.