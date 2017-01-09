Бойовик "ДНР" влаштував стрілянину в Москві, є жертви

Чоловік п'ять місяців воював в Донбасі на стороні терористів.

Бойовик "ДНР" відкрив стрілянину на дитячому майданчику в Москві

На південно-сході Москви 26-річний чоловік застрелив сусіда, відкрив стрілянину на дитячому майданчику і поранив двох поліцейських.

За інформацією російського телеканалу "РЕН ТВ", злочинець був бойовиком "ДНР". Він провів у Донбасі п'ять місяців, потім повернувся в Москву і працював інструктором.

"Співробітники поліції вжили заходів для затримання можливого підозрюваного, який чинив їм опір і зробив постріли з поряд позавідомчі охорони. Після чого підозрюваний покінчив життя самогубством. В результаті два працівники отримали поранення", - повідомляє СК РФ.