Бортовий комп'ютер зупинив вантажівку під час теракту в Берліні

Завдяки екстреному гальмуванню автомобіля багато людей залишилися живі.

Бортовий комп'ютер вантажівки дозволив уникнути більшої кількості жертв

Бортовий комп'ютер, яка врізалася в натовп під час недавнього теракту в Берліні, вчасно загальмував його, що дозволило уникнути більшої кількості жертв, повідомляє Der Spiegel

За допомогою вбудованих камери і раділокатора бортовий комп'ютер вантажівки, на якій підозрюваний у скоєнні теракту Аніс Амрі в'їхав у людей на різдвяному ярмарку Breitscheidplatz plaza, міг аналізувати дані про перепони. Якщо протягом секунди водій не реагував на попереджувальний сигнал, система самостійно приймала рішення про екстрене гальмування транспортного засобу.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.

23 грудня в Мілані Амрі був застрелений італійськими поліцейськими. Перестрілка сталася поблизу залізничної станції на площі 1 Травня. Підозрюваний вистрілив одному з поліцейських у плече, при цьому скандував ісламські гасла.