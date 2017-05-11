Bloomberg опублікував ТОП-10 найдорожчих менеджерів світу

Доходи найбільш високооплачуваних керівників компанії обчислюються десятками і сотнями мільйонів доларів в рік.

Стало відомо про доходи найбільш високооплачуваних директорів компаній

Самим високооплачуваним топ-менеджером 2016 року став президент і головний виконавчий директор Walmart eCommerce U. S і засновник Jet.com Марк Лор. У минулому році він заробив 236 млн доларів, з яких 235 млн доларів отримав завдяки продажу Jet.com ритейлеру Walmart. Марк Лор очолив ТОП-10 найбільш високооплачуваних менеджерів вищої ланки, представлений агентством Bloomberg.

Друге місце в цьому списку зайняв генеральний директор корпорації Apple Тім Кук. Він заробив за рік 150 млн доларів, з яких 3 млн – зарплата. Третє місце зайняв колишній віце-президент Goldman Sachs Джон Вайнберг, який є головою ради директорів консалтингової компанії Evercore Partners Inc. Його заробіток за 2016 рік - майже 124 млн доларів.

Четверте місце зайняв генеральний директор Alphabet Inc. (копання, якій належить Google) Сундар Пичаі. Він заробив 106,5 млн доларів, з яких 650 тис. — гонорар, а 105,4 млн доларів— дивіденди. П'ятірку найбагатших топ-менеджерів замикає генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск. Його дохід за минулий рік склав 99,7 млн.

У другу п'ятірку увійшли: генеральний директор компанії IBM Джіні Рометті (96,7 млн доларів), генеральний директор Caesars Acquisition Мітч Гарбер (91,1 млн доларів), колишній генеральний директор Viacom Філіп Дауман (87,8 млн доларів), виконавчий директор CBS Corporation Леслі Мунвс (83,6 млн доларів) і гендиректор Gamco Investors Inc. Маріо Габелли (75,9 млн доларів).

Раніше агентство Bloomberg презентувало свою версію ТОП-500 мільярдерів світу, на першому місці в якому засновник Microsoft Білл Гейтс зі статком 85,2 млрд доларів.

У списку є лише один український бізнесмен, власник енергетичних і металургійних підприємств Рінат Ахметов, статок якого оцінюється в 3,66 млрд доларів. Він на 483 рядку списку Bloomberg.