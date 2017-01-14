Близько 86% росіян вважають, що в світі їх бояться

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Росіяни не цілком впевнені, що живуть в багатій країні, однак вважають, що страх перед Росією у світі зростає.

На Росії в будь-якому опитуванні спливає містична цифра 86% cont.ws

Більшість(86%) впевнені, що в світі бояться їх країну. І 75% учасників дослідження фонду "Общественное мнение" вважають, що це добре.

Респонденти також вважають, що вплив Росії у світі в останні роки швидше зростає (67%), ніж знижується (19%). Зростання цього впливу вони пов'язують із зростанням військової могутності країни (14%), проведенням правильної, незалежної зовнішньої політики (11%) і називають це заслугою президента РФ (7%).

Про те, як сьогодні ставляться до Росії в світі, думки респондентів розділилися: 48% вважають, що погано, 42% - що добре.

Між тим кожен другий (51%) вважає, що ставлення до Росії в світі в цілому необ'єктивне (протилежної точки зору дотримуються 36%).

При цьому 58% респондентів заявили, що живуть в багатій країні, 33% опитаних з ними не погодилися, назвавши свою країну бідною.

70% учасників опитування назвали Росію вільною країною (протилежної думки дотримуються 22%), а 65% відповіли, що вважають РФ розвиненою і передовою державою.

Опитування було проведено 24-25 грудня серед 1500 респондентів у 104 населених пунктах РФ.

За даними опитування холдингу Ромир, 25% жителів Росії назвали головною подією 2016 року кризу в країні. Якщо до цієї цифри додати ще 17% росіян, яким рік запам'ятався зростанням цін і високою інфляцією, то виходить цифра 42% респондентів, для яких 2016 рік асоціюється з важкою економічною ситуацією в країні.