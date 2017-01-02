Близько 50 людей загинули в тюремному повстанні в Бразилії

Заворушення в бразильських в'язницях відбуваються регулярно.

У бразильській в'язниці загинули щонайменше 50 осіб Андрій Товстиженко, DT.UA

Щонайменше 50 людей були вбиті під час тюремного бунту в місті Манаус, в бразильських джунглях Амазонки, розповів співробітник служби безпеки бразильському телеканалу.



Глава служби безпеки штату Амазонас Серхіо Фонтеш заявив, що можуть бути виявлені нові жертви, коли влада отримає більш чітке уявлення про масштаби протистояння між конкуруючими тюремними угрупованнями, передає Reuters.



Міжнародні правозахисні організації різко критикують Бразилію за її тюремну систему, відзначаючи, що переповненість в'язниць є нормою, а смертельні заворушення відбуваються регулярно.

Раніше повідомлялося, що в Сан-Пауло бразильські поліцейські і співробітники консульства України в Бразилії успішно завершили операцію по звільненню двох українців з полону місцевих наркоторговців