Близько 50 людей постраждали в аеропорту Гамбурга від невідомого газу

Евакуйовані з аеропорту пасажири провели приблизно годину на морозі.
Згідно з інформацією поліції, від невідомого газу постраждали не менше 50 осіб. Вони госпіталізовані.
Аеропорт був закритий приблизно протягом години. Це час пасажирам довелося провести на вулиці при мінусовій температурі, а деякі рейси, що летіли в Гамбург, були відведені в інші аеропорти.
Не виключено, що причиною надзвичайної ситуації стало поширення подразнюючого газу через систему вентиляції аеропорту.
Нагадаємо, що 12 лютого в Німеччині був обраний новий президент, яким став Франк-Вальтер Штайнмаєр.Интерфакс , DT.UA ,