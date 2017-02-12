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Близько 50 людей постраждали в аеропорту Гамбурга від невідомого газу

12 лютого в 16:28

Евакуйовані з аеропорту пасажири провели приблизно годину на морозі.

Гамбург аэропорт эвакуация
Пасажири в Гамбурзі провели годину на морозі
theguardian.com
З будівлі аеропорту Гамбурга (Німеччина) була проведена евакуація після того, як кілька десятків людей звернулися зі скаргами на утруднене дихання, кашель і подразнення очей.

Згідно з інформацією поліції, від невідомого газу постраждали не менше 50 осіб. Вони госпіталізовані.

Аеропорт був закритий приблизно протягом години. Це час пасажирам довелося провести на вулиці при мінусовій температурі, а деякі рейси, що летіли в Гамбург, були відведені в інші аеропорти.

Не виключено, що причиною надзвичайної ситуації стало поширення подразнюючого газу через систему вентиляції аеропорту.

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Нагадаємо, що 12 лютого в Німеччині був обраний новий президент, яким став Франк-Вальтер Штайнмаєр.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги аеропорт Німеччина Штайнмаєр
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