Близько 3 тисяч жителів Петербурга вийшли на захист Ісаакіївського собору від РПЦ

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Громадяни взяли Ісаакіївський собор у потрійне кільце, демонструючи рішучість захистити будинок від зазіхань РПЦ.

Жителі Петербурга намагаються захистити Ісаакіївський собор від зазіхань РПЦ spb-projects.ru

Жителі Петербурга вийшли на чергову акцію для захисту Ісаакіївського собору, який влада міста вирішила передати

Учасники акції протесту оточили будівлю кільцем, взялися за руки і пішли хороводом навколо споруди.

Після цього громадяни зайшли в будівлю храму, увійшовши туди через вхід для віруючих, який відкритий у неділю.

Перед акцією протесту РПЦ провела "хресних хід" в підтримку свого наміру отримати Ісаакіївський собор, на який прийшли сотні православних і служителів культу.

Інформація про передачу Ісаакіївського собору РПЦ з'явилася в кінці минулого року, а 10 січня губернатор Петербурга Георгій Полтавченко заявив, що "питання вирішене". Згідно з розробленим планом-графіком, храм переходить у безоплатне користування РПЦ на 49 років.

Ісаакіївський собор побудований в 1818-1858 роках за проектом архітектора Огюста Монферрана. Собор ніколи не належав церкві.