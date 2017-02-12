Близько 3 тисяч жителів Петербурга вийшли на захист Ісаакіївського собору від РПЦ

Громадяни взяли Ісаакіївський собор у потрійне кільце, демонструючи рішучість захистити будинок від зазіхань РПЦ.
Учасники акції протесту оточили будівлю кільцем, взялися за руки і пішли хороводом навколо споруди.
Після цього громадяни зайшли в будівлю храму, увійшовши туди через вхід для віруючих, який відкритий у неділю.
Перед акцією протесту РПЦ провела "хресних хід" в підтримку свого наміру отримати Ісаакіївський собор, на який прийшли сотні православних і служителів культу.
Інформація про передачу Ісаакіївського собору РПЦ з'явилася в кінці минулого року, а 10 січня губернатор Петербурга Георгій Полтавченко заявив, що "питання вирішене". Згідно з розробленим планом-графіком, храм переходить у безоплатне користування РПЦ на 49 років.
Ісаакіївський собор побудований в 1818-1858 роках за проектом архітектора Огюста Монферрана. Собор ніколи не належав церкві.DT.UA , Фонтанка ,