Близьким родичам Пан Гі Муна пред'явили звинувачення у спробі підкупу

Брат і племінник екс-генсека ООН звинувачуються в спробі дати хабар, щоб продати нерухомість у В'єтнамі.

Родичів екс-генсека ООН звинувачують у корупції Юрій Луценко / Facebook

У США брату і племіннику колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна пред'явили звинувачення у спробі дати хабар чиновнику близькосхідної країни, щоб умовити його придбати комплекс будівель за державні гроші.

Племінник Пан Гі Муна був заарештований і пізніше вийшов під заставу в 250 тисяч доларів. Його батька (брата екс-генсека ООН) влада заарештовувати не стала.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, у прокуратурі стверджують, що на початку 2013 року південнокорейська будівельна фірма Keangnam, в якій брат генсека Пан Гі Сан був менеджером, для покриття боргів вирішила продати будівельні комплекс Landmark 72 у В'єтнамі.

У 39-сторінковому обвинувальному висновку говориться, що Пан Гі Сан і його син, агент з нерухомості в нью-йоркському Манхеттені, розраховували отримати багатомільйонну комісію з угоди про продаж на суму до 800 млн доларів.

Повідомляється, що фігуранти справи заплатили мільйони доларів в якості хабарів і намагалися скористатися впливом своєї родини, щоб переконати чиновника організувати покупку комплексу на гроші держбюджету.

Як повідомлялося, раніше на батьківщині Пан Гі Муна в Південній Кореї його самого звинуватили (але ЗМІ, а не правоохоронні органи) в отриманні хабара в розмірі 230 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що Пан Гі Муна на посаді генсека ООН з 1 січня змінив португалець Антоніу Гутерріш.