Біля Лівії затонуло судно з більше ста мігрантами

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Живими знайшли поки тільки чотири людини.

Біля Лівії затонуло судно з мігрантами Asna

Судно, на борту якого перебували 107 мігрантів , затонуло в 30 милях від узбережжя Лівії.

Рятувальники вже витягли з води вісім тіл загиблих, ще чотири людини були знайдені живими, передає Asna.

Рятувальна операція, координується оперативним центром берегової охорони в Римі. Крім того, в ній беруть участь кораблі європейського агентства Frontex, кілька військових кораблів, літаків та гелікоптер.

Рятувальні роботи ускладнюють погані погодні умови.

За даними Frontex, в минулому році в Італію із західної Африки по морю переправилося рекордна кількість мігрантів — 181 тис. чоловік, більшість з них були з Нігерії.