Біля Лівії затонуло судно з більше ста мігрантами

Живими знайшли поки тільки чотири людини.
Рятувальники вже витягли з води вісім тіл загиблих, ще чотири людини були знайдені живими, передає Asna.
Рятувальна операція, координується оперативним центром берегової охорони в Римі. Крім того, в ній беруть участь кораблі європейського агентства Frontex, кілька військових кораблів, літаків та гелікоптер.
Рятувальні роботи ускладнюють погані погодні умови.
За даними Frontex, в минулому році в Італію із західної Африки по морю переправилося рекордна кількість мігрантів — 181 тис. чоловік, більшість з них були з Нігерії.Asna