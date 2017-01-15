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Біля Лівії затонуло судно з більше ста мігрантами

15 січня в 03:32

Живими знайшли поки тільки чотири людини.

Судно с мигрантами
Біля Лівії затонуло судно з мігрантами
Asna
Судно, на борту якого перебували 107 мігрантів, затонуло в 30 милях від узбережжя Лівії.

Рятувальники вже витягли з води вісім тіл загиблих, ще чотири людини були знайдені живими, передає Asna.

Рятувальна операція, координується оперативним центром берегової охорони в Римі. Крім того, в ній беруть участь кораблі європейського агентства Frontex, кілька військових кораблів, літаків та гелікоптер.

Рятувальні роботи ускладнюють погані погодні умови.

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За даними Frontex, в минулому році в Італію із західної Африки по морю переправилося рекордна кількість мігрантів — 181 тис. чоловік, більшість з них були з Нігерії.

За матеріалами: Asna
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Теги Білий затор судно Лівія Африка Італія рекорд погодні чоловік Нігер
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