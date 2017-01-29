Біля берегів Малайзії зникло судно з китайськими туристами

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Зв'язок перервався невдовзі після виходу судна з порту. Рятувальники шукають зниклий корабель за маршрутом його проходження.

На борту зниклого судна знаходилося 28 туристів і три члени екіпажу xinhuanet.com

, на борту якого знаходилися 28 туристів з Китаю і три члени екіпажу, зникло біля узбережжя Малайзії у неділю, 29 січня.

За словами представників влади Малайзії, зв'язок із кораблем перервався невдовзі після його виходу з порту Кота-Кінабалу в адміністративному центрі малайзійського штату Сабах. Воно прямувало до острова Менгалум.

Малазійські рятувальники працюють за маршрутом проходження судна, але їх роботу ускладнюють великі хвилі і сильний вітер.

Нагадаємо, ввечері 20 січня в Східно-Китайському морі затонуло риболовецьке судно з КНР. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще 12 осіб вважаються зниклими безвісти.

Кількома днями раніше біля берегів Лівії затонуло судно, на борту якого було понад 100 мігрантів, живими вдалося знайти тільки чотирьох.