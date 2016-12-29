Біля берегів Лівії за добу врятували близько 900 мігрантів

Вихідці з Еритреї, Бангладеш, Пакистану, Сомалі та Сирії пливли в Європу на двох дерев'яних судах.
За даними рятувальників, більшість врятованих мігрантів пливли в бік Європи на двох дерев'яних судах. Їх врятували в ніч на 28 грудня. Вранці італійські рятувальники допомогли ще приблизно 40 мігрантам з іншого судна.
Близько 400 мігрантів у Середземному морі підібрало судно Aquarius, що належить компанії SOS Mediterranee. Серед мігрантів знаходилися вихідці з Еритреї, Бангладеш, Пакистану, Сомалі та Сирії, відзначає агентство AFP.
Крім врятованих 28 грудня мігрантів, усього за 2016 рік в Італію прибули близько 180,3 тисяч мігрантів – саме таку кількість осіб зареєстрували в італійських портах, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ Італії. Цей показник перевищує рекорд, встановлений у 2014 році. Тоді в Італії зареєстрували 170 тисяч мігрантів.
В ООН відзначають, що в спробах дістатися до узбережжя Європи в Середземному морі загинуло близько п'яти тисяч мігрантів.
Нагадаємо, у квітні Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення єдиного європейського агентства прикордонної служби берегової охорони.
У грудні 2015 року лідери держав і урядів ЄС узгодили позицію щодо формування єдиної європейської служби прикордонного контролю і берегової охорони на базі агентства Frontex. Перегляд принципів охорони кордонів ЄС був викликаний небувалим напливом мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.
Як йдеться у статті в статті Олексія Коваля для DT.UA, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex змушене визнати, що не справляється з завданням стримування наплив мігрантів і вже закликало на допомогу НАТО для моніторингу Егейського моря. Голова Frontex Фабріс Лежері повідомив: у січні 2016 року зовнішні кордони ЄС нелегально перетнули 140 тисяч осіб, у 6 (!) разів більше, ніж у січні 2015 року.
Докладніше читайте у статті Олексія Коваля "Мігранти розколюють Європу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Deutsche Welle (Українська редакція)