Біля берегів Лівії за добу врятували близько 900 мігрантів

Вихідці з Еритреї, Бангладеш, Пакистану, Сомалі та Сирії пливли в Європу на двох дерев'яних судах.

Берегова охорона Італії за добу врятувала близько 900 мігрантів Croce Rossa Italiana

Співробітники італійської берегової охорони та представники благодійних організацій за останню добу, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу берегової охорони Італії.

За даними рятувальників, більшість врятованих мігрантів пливли в бік Європи на двох дерев'яних судах. Їх врятували в ніч на 28 грудня. Вранці італійські рятувальники допомогли ще приблизно 40 мігрантам з іншого судна.

Близько 400 мігрантів у Середземному морі підібрало судно Aquarius, що належить компанії SOS Mediterranee. Серед мігрантів знаходилися вихідці з Еритреї, Бангладеш, Пакистану, Сомалі та Сирії, відзначає агентство AFP.

Крім врятованих 28 грудня мігрантів, усього за 2016 рік в Італію прибули близько 180,3 тисяч мігрантів – саме таку кількість осіб зареєстрували в італійських портах, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ Італії. Цей показник перевищує рекорд, встановлений у 2014 році. Тоді в Італії зареєстрували 170 тисяч мігрантів.

В ООН відзначають, що в спробах дістатися до узбережжя Європи в Середземному морі загинуло близько п'яти тисяч мігрантів.

Нагадаємо, у квітні Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення єдиного європейського агентства прикордонної служби берегової охорони.

У грудні 2015 року лідери держав і урядів ЄС узгодили позицію щодо формування єдиної європейської служби прикордонного контролю і берегової охорони на базі агентства Frontex. Перегляд принципів охорони кордонів ЄС був викликаний небувалим напливом мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.

Як йдеться у статті в статті Олексія Коваля для DT.UA, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex змушене визнати, що не справляється з завданням стримування наплив мігрантів і вже закликало на допомогу НАТО для моніторингу Егейського моря. Голова Frontex Фабріс Лежері повідомив: у січні 2016 року зовнішні кордони ЄС нелегально перетнули 140 тисяч осіб, у 6 (!) разів більше, ніж у січні 2015 року.

Докладніше читайте у статті Олексія Коваля "Мігранти розколюють Європу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".