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Біля берегів Болгарії вперше в XXI столітті замерзло Чорне море

14 січня в 05:15

У минулому столітті Чорне море поблизу болгарських берегів замерзало всього три рази.

море замерзло
Морі в Болгарії не замерзало 63 роки
burgas.bg
Вперше з 1954 року біля берегів Болгарії замерзло Чорне море. Унікальне природне явище можна спостерігати поблизу міста Бургас.

"За більш ніж півстоліття біля берегів Болгарії, де розташоване місто Бургас, замерзло Чорне море. Рідкісне явище можна спостерігати з території житлового комплексу "Сарафово" і перебуваючи в морському порту. Туристичний теплохід "Анастасія" повністю покрився льодом, нагадуючи крижану скульптуру", - повідомили в прес-службі муніципальної ради міста Бургас, пише "Укрінформ".

Повідомляється, море перетворилося в крижаний каток на відстані 30 метрів від берега.

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У XX столітті морі біля болгарських берегів замерзало лише три рази – в 1929-му, 1942-му і 1954-му роках. У 1929 році крижаний покрив розтягнувся вглиб моря на два кілометри.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті сильних морозів в Європі досягло 61 людини.

За матеріалами: Укрінформ
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