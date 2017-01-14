Біля берегів Болгарії вперше в XXI столітті замерзло Чорне море

У минулому столітті Чорне море поблизу болгарських берегів замерзало всього три рази.
"За більш ніж півстоліття біля берегів Болгарії, де розташоване місто Бургас, замерзло Чорне море. Рідкісне явище можна спостерігати з території житлового комплексу "Сарафово" і перебуваючи в морському порту. Туристичний теплохід "Анастасія" повністю покрився льодом, нагадуючи крижану скульптуру", - повідомили в прес-службі муніципальної ради міста Бургас, пише "Укрінформ".
Повідомляється, море перетворилося в крижаний каток на відстані 30 метрів від берега.
У XX столітті морі біля болгарських берегів замерзало лише три рази – в 1929-му, 1942-му і 1954-му роках. У 1929 році крижаний покрив розтягнувся вглиб моря на два кілометри.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті сильних морозів в Європі досягло 61 людини.Укрінформ