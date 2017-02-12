Більшість жителів Росії визнали залежність від телевізора

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Новинні передачі найбільш популярні серед жителів Росії. Новини дивляться в основному на Першому каналі і на каналі "Росія 1".

На Росії рейтинг телевізора на 10 пунктів вищий, ніж у Путіна Единая Россия

Переважна більшість(93%) дивляться телевізор, причому 67% роблять це практично кожен день, і, свідчать дані опитування фонду "Общественное мнение".

За даними опитування, частина респондентів включають телевізор для того, щоб дізнатися про поточні події в країні (47%) і краще розуміти актуальні проблеми країни (22%), знайти пояснення діям політиків і державних діячів (14%). Інші хочуть приємно провести час (30%), піти від тривог і турбот (24%), розширити кругозір (17%).

Що стосується улюблених телепрограм, то тут у лідерах виявилися новинні передачі (57%) і кінофільми (53%). Майже вдвічі менше телеглядачів у розважальних програм (29%), серіалів (27%), спортивних передач і документального кіно (по 24%).

Дивитися новини респонденти віддають перевагу на Першому каналі (58%) та на каналі "Росія 1" (47%), показало опитування.

Телебачення як джерело інформації часто викликає недовіру у 21% росіян, рідко - у 45%, не буває такого у 23%.

Відповідаючи на питання про якість інформаційних і новинних програм, 47% опитаних висловили думку, що воно стало краще за останні два-три роки, 13% з ними не погодилися, 26% не помітили змін.

Опитування проводилося 4-5 лютого серед 1500 чоловік в 104 населених пунктах РФ.

За даними опитування холдингу Ромир, 25% жителів Росії назвали головною подією 2016 року кризу в країні. Якщо до цієї цифри додати ще 17% росіян, яким рік запам'ятався зростанням цін і високою інфляцією, то виходить цифра 42% респондентів, для яких 2016 рік асоціюється з важкою економічною ситуацією в країні.