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Більшість жителів Росії схвалюють підтримку Кремлем угруповань "ДНР" і "ЛНР"

20 лютого в 12:01

Мешканці Росії хочуть, щоб на окуповані території продовжувала надходити жива сила і військова техніка.

Митинг Россия
Більшість росіян вимагають продовження війни в Донбасі
Единая Россия
Більшість жителів Росії в тій чи іншій формі схвалюють дії кремлівського режиму на підтримку терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", що діють на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Чверть опитаних ВЦИОМ респондентів (24%) пропонують визнати незалежність цих територій, 18% - прийняти до складу Росії, 8% - допомогти розширити автономію.

Тільки 4% пропонують допомогти київській владі відновити контроль над територією, 36% пропонують не втручатися, 10% не змогли відповісти.

Тільки 12% респондентів вважають, що Росії слід припинити підтримку "ополченців Донбасу" заради поліпшення відносин з Україною і Заходом, 59% впевнені, що цього робити не слід.

Опитування ВЦИОМ проводилося 5-6 лютого 2017 за стратифікованю випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів об'ємом 1200 респондентів.

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Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ЛНР ДНР
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