Більшість жителів Росії схвалюють підтримку Кремлем угруповань "ДНР" і "ЛНР"

Мешканці Росії хочуть, щоб на окуповані території продовжувала надходити жива сила і військова техніка.

Більшість росіян вимагають продовження війни в Донбасі Единая Россия

Більшістьв тій чи іншій формі схвалюють дії кремлівського режиму на підтримку терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", що діють на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Чверть опитаних ВЦИОМ респондентів (24%) пропонують визнати незалежність цих територій, 18% - прийняти до складу Росії, 8% - допомогти розширити автономію.

Тільки 4% пропонують допомогти київській владі відновити контроль над територією, 36% пропонують не втручатися, 10% не змогли відповісти.

Тільки 12% респондентів вважають, що Росії слід припинити підтримку "ополченців Донбасу" заради поліпшення відносин з Україною і Заходом, 59% впевнені, що цього робити не слід.

Опитування ВЦИОМ проводилося 5-6 лютого 2017 за стратифікованю випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів об'ємом 1200 респондентів.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".