Більшість росіян соромляться вічної бідності "великого народу"

З усіх радянських міфів у свідомості жителів Росії залишилася тільки війна і додалася окупація Криму.

Майже половина росіян пишаються окупацією Криму cont.ws

Перемога сталінської армії над гітлерівською у "Великій вітчизняній війні" залишається головною подією, яка викликає почуття гордості у 83%, свідчать дані опитування "Левада-центру".

Практично кожен другий респондент (43%) пишається окупацією Криму (соціологи запропонували варіант "повернення Криму до складу Російської Федерації").

41% пишається "провідною роллю країни в освоєнні космосу" (в 1999 році пишалися 60%). "Велика російська література" викликає гордість у 36% респондентів (у 1999 році було 46%), "досягнення російської науки" – у 32% (у 1999 році пишалися 52%).

Бідність і невлаштованість залишаються головним параметром, який викликає почуття сорому та прикрості у половини росіян (54%). На другому місці – розпад СРСР, який зазначила третина опитаних (33%), далі слідують грубість вдач, хамство, неповагу людей один до одного (24%).

Опитування було проведено 20-23 січня 2017 року серед 1600 респондентів у 137 населених пунктах РФ. Заявлена похибка вибірки – до 3,4%.

Нагадаємо, що після окупації Криму і початку війни проти України навесні 2014 року рейтинг беззмінного лідера Росії Володимира Путіна піднявся вище 80% і з того часу знаходиться приблизно на одному рівні.