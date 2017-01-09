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Більшість американців вважають Обаму дуже хорошим президентом

9 січня в 17:52

Американці вважають, що Обамі не вдалося виконати свої обіцянки, однак вважають його чудовим або просто хорошим президентом.

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Обама в цілому сподобався американцям
У більшості американців (57%) залишилося хороше враження про президента Барака Обаму, який залишає свою посаду після восьми років у Білому домі.

За даними опитування, проведеного дослідницьким центром NORC спільно з агентством Associated Press, 52% громадян США вважають, що він був відмінним чи хорошим президентом.

Проте тільки 32% населення країни впевнені, що Обама виконав свої передвиборчі обіцянки, а 44% кажуть, що він намагався виконати обіцянки, проте його спроби не увінчалися успіхом.

Згідно з даними опитування, 41% респондентів заявили, що вони особисто відчули зміну економічної ситуації з моменту вступу Обами на посаду президента, а 46% вважають, що ситуація в країні покращилася.

Опитування проводилося з 14 по 19 грудня 2016 року серед 1017 американців.

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Нагадаємо, що 8 листопада кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів. Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США і Майкла Пенса на посаді віце-президента США відбудеться 20 січня.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Обама США
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