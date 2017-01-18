Більше 50 конгресменів США заявили про готовність бойкотувати інавгурацію Трампа

Політики незадоволені конфліктом Трампа та Льюїса, який заявляє про нелегітимність нового президента через російські хакерські атаки під час виборів у США.

Конгресмени, які підтримують сенатора Джона Льюїса, не підуть на інавгурацію Дональда Трампа Facebook/United States Senate Sergeant at Arms

У США зростає кількістьДональда Трампа. Про своє рішення повідомили вже більше 50 політиків від Демократичної партії.

Багато політичних діячів своє рішення пояснюють конфліктом Трампа з сенатором Джоном Льюїсом, який відстоює громадянські права і свободи американського народу. Більшість жителів США вважають Льюїса героєм.

Раніше сенатор назвав новообраного президента "нелегітимним" через втручання російських хакерів у виборчий процес у США.

"Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату", - написав Трамп у своєму Twitter у відповідь на слова Льюїса.

Слова Дональда Трампа політики розцінили як неповагу до колеги. Конгресмен з Міннесоти Кейт Еллісон зазначила, що Трамп веде "політику роз'єднання і ненависті".

Новообраний президент також розкритикував сенатора Джона Льюїса за його твердження про те, що з 1987 року він не пропустив жодної інавгурації президента США.

"Помилка (або хибність)!", - написав Трамп в Twitter.

Там новообраний голова держави також нагадав про те, що в 2001 році Льюїс пропустив інавгурацію Джорджа Буша. За словами представника конгресмена, того року сенатор також був відсутній на інавгурації президента на знак протесту.

Раніше конгресмени вже бойкотували інавгурації президентів США. Так, у 1973 році 80 політиків не були присутні на інавгурації 37-го президента США Річарда Ніксона.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа призначена на 20 січня. Нові президент і віце-президент США принесуть клятву в Капітолії і візьмуть участь в інавгураційному параді по Пенсільванія-авеню від Конгресу до Білого дому у Вашингтоні. Серія церемоній розтягнеться на три дні, офіційні заходи в рамках інавгурації розпочнуться завтра, 19 січня.

13 січня про своє бажання перешкодити інавгурації Дональда Трампа заявили представники груп DisruptJ20 і Black Lives Matter. За словами активістів, у день проведення церемонії тисячі демонстрантів заблокують 12 пунктів пропуску до місця проведення церемонії і всі дороги, що ведуть до нього, щоб перешкодити проведенню традиційного інавгураційного бала.