Білорусь вводить безвізовий режим з країнами Євросоюзу і США

Рішення вступить в силу через місяць після офіційного опублікування.

Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на термін не більше 5 діб

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про встановлення безвізового порядку в'їзду і виїзду іноземних громадян.

"Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на термін не більше 5 діб при в'їзді через пункт пропуску через державний кордон Національний аеропорт Мінськ для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилії, Індонезії, США, Японію та інші держави", - повідомляє прес-служба глави держави.

Нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії.

"Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, які мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, що здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорта до уваги прийматися не будуть", - продовжили там.

У прес-службі зазначили, що для в'їзду в безвізовому режимі необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший замінюючий його документ для виїзду за кордон, грошові кошти (на кожен день перебування суму у валюті або білоруських рублях, еквівалентну не менше ніж двома базовими величинами = Br46), медичний страховий поліс на суму не менше 10 тис. євро, що діє в Білорусії.

Крім того, безвізовий режим не буде діяти для іноземців, що приїжджають в Білорусь з офіційними візитами.

Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

Раніше Лукашенко підписав указ про розвиток Білорусі на найближчі п'ять років. Зокрема, Білорусь готується вступити в СОТ до 2020 року.