Білорусь відмовилася впускати людей з "паспортами" ДНР і ЛНР

Путін дозволив фейкові "паспорти" тільки для в'їзду на Росію. На кордоні Білорусі свій контроль.

Білорусь заборонила в'їзд жителям Донбасу з "паспортами" ДНР і ЛНР

Визнання Росією "документів", виданих терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР" жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, не вносить жодних коректив у роботу білоруського прикордонного відомства.

"Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, дана особа через кордон пропущена не буде, якщо у неї будуть відсутні документи, що дають право перетину держкордону республіки Білорусь. В'їхати в даний момент громадяни за цими документами в республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і в'їзд їх через російсько-білоруську ділянку кордону", - сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Як пише видання Financial Times, європейські дипломати бачать визнання Кремлем "документів" "ДНР" і "ЛНР" попередження для України і Заходу. Адже це рішення з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією США. Вашингтон так і не став на сторону Росії у конфлікті.