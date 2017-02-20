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Білорусь відмовилася впускати людей з "паспортами" ДНР і ЛНР

20 лютого в 12:58

Путін дозволив фейкові "паспорти" тільки для в'їзду на Росію. На кордоні Білорусі свій контроль.

Беларусь граница, таможня
Білорусь заборонила в'їзд жителям Донбасу з "паспортами" ДНР і ЛНР
Визнання Росією "документів", виданих терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР" жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, не вносить жодних коректив у роботу білоруського прикордонного відомства.

"Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, дана особа через кордон пропущена не буде, якщо у неї будуть відсутні документи, що дають право перетину держкордону республіки Білорусь. В'їхати в даний момент громадяни за цими документами в республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і в'їзд їх через російсько-білоруську ділянку кордону", - сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

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Як пише видання Financial Times, європейські дипломати бачать визнання Кремлем "документів" "ДНР" і "ЛНР" попередження для України і Заходу. Адже це рішення з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією США. Вашингтон так і не став на сторону Росії у конфлікті.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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