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Білорусь відмовилася визнавати "паспорти" "ДНР" і "ЛНР"

22 лютого в 14:04

При в'їзді в Білорусь з території РФ особам з "документами" ОРДЛО буде проводиться процедура встановлення особи.

Паспорт ДНР
У МВС Білорусі заявили, що "документи" "ДНР" і "ЛНР" недійсні
nahnews.org
Документи, які видають бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" на території Білорусії є недійсними, заявили в МВС Білорусі.

"Донецька і Луганська "народні республіки" є невизнаними територіальними утвореннями, у зв'язку з чим документи, видані відповідними органами "ДНР" і "ЛНР", також є недійсними на території Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні відомства.

У МВС заявили, що при в'їзді в Білорусь з території РФ громадян за проїзним "документами" "ДНР" і "ЛНР" органами внутрішніх справ на первісному етапі проводиться процедура встановлення особи, після чого в індивідуальному порядку, у залежності від життєвої ситуації, приймається рішення про можливість подальшого перебування в Республіці Білорусь".

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Раніше повідомлялося, що визнання Росією "документів", виданих терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР" жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, не вносить ніяких коректив у роботу білоруського прикордонного відомства.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Білорусь ЛНР ДНР МВС Росія
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