Білий дім стурбований затриманням американця в КНДР

США звернуться до країн-посередників.

Білий дім незадоволений затриманням свого громадянина в КНДР

Спайсер сказав, що США мають намір звернутися за допомогою до посольства Швеції в Пхеньяні, яка представляє інтереси Сполучених Штатів в КНДР при відсутності дипломатичних відносин.

6 травня в КНДР затримали громадянина США "за підозрою в діях проти держави". Ним виявився Кім Хак Сонг, який працював в Пхеньянському університеті науки і технології.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Однак на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.